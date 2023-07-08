Мало хто 24 лютого 2022 міг уявити фразу "500 днів війни"

Але за ці 500 днів ми змінились так сильно, як ніколи до того. Оплакували загиблих і раділи звільненню заручників, переказали волонтерам бюджет невеликої країни, вивчили алгоритм дій на випадок підриву АЕС, навчились розрізняти типи ракет і навчили світ тому, де знаходиться Україна і що це за країна.

Можливо, війна закінчиться скоро. Але ймовірно, що це не перші 500 повномасштабної війни. І якщо так, давайте зробимо все, щоб нам було не соромно за те, якими ми стали за ці дні.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2532

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