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Мало хто 24 лютого 2022 міг уявити фразу "500 днів війни"

Мало хто 24 лютого 2022 міг уявити фразу 500 днів війни

Але за ці 500 днів ми змінились так сильно, як ніколи до того. Оплакували загиблих і раділи звільненню заручників, переказали волонтерам бюджет невеликої країни, вивчили алгоритм дій на випадок підриву АЕС, навчились розрізняти типи ракет і навчили світ тому, де знаходиться Україна і що це за країна.

Можливо, війна закінчиться скоро. Але ймовірно, що це не перші 500 повномасштабної війни. І якщо так, давайте зробимо все, щоб нам було не соромно за те, якими ми стали за ці дні.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2532

Мало хто 24 лютого 2022 міг уявити фразу 500 днів війни

Новости портала «Весь Харьков»

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