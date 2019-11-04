Манафорт намагався "підставити" Україну у справі про злам сервера Демократичної партії

Колишній керівник виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт просував ідею про відповідальність України, а не Росії, у справі про злам сервера Демократичної партії у 2016 році

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пол Манафорт ще влітку 2016 року висунув ідею про відповідальність України, а не Росії, за злам сервера керівного органу Демократичної партії. Документи, оприлюднені 2 листопада, свідчать, що заступник керівника кампанії Рік Ґейтс розповів ФБР про цю теорію Пола Манафорта. Це сталося під час інтерв'ю, проведеного в межах розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в президентську кампанію 2016 року.

Міністерство юстиції опублікувало 500 сторінок витягів із інтерв'ю, електронних листів та інших документів, пов'язаних із доповіддю Мюллера. Це сталося після рішення суду за позовами, поданими американськими засобами інформації – BuzzFeed News та CNN.

Нова інформація свідчить, що люди в команді Трампа і навколо неї наполягали на хибній теорії про роль України у витоку документів Демократичної партії набагато раніше, ніж вважалося.

3 листопада стало відомо, що під час президентських виборів у США у 2016 році Дональд Трамп намагався отримати доступ до викраденого електронного листування своєї конкурентки – Гілларі Клінтон.

Источник: espreso.tv

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