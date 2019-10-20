Маневри російської армії та загрози відстежуються із космосу – Пристайко

За маневрами стежить не тільки Україна, а й НАТО та ЄС

За масштабними військовими навчаннями збройних сил Росії на предмет можливих загроз стежить не тільки Україна, але й партнери з НАТО та ЄС. Про це напередодні повідомив вітчизняний міністр закордонних справ Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання депутата у Верховній Раді – чи не існує військової загрози з боку РФ в контексті масштабних військових маневрів на кордоні з Білоруссю.

"Я абсолютно поділяю з вами занепокоєння… Ведеться чітка робота, ведеться спостереження зі супутників і розвідка, щоб зрозуміти, яка насправді загроза і чого насправді хочуть досягти росіяни, коли проводять ці маневри", – зазначив він.

Зі слів очільника МЗС, наразі відстежується, скільки баз із побудованих – для військових навчань, скільки солдатів і техніки залишається, як підключаються МНС РФ і залізничні військові підрозділи, а також МВС РФ, куди і наскільки оперативно переміщаються сили, і чи створює це загрозу для України та на яких ділянках.

"Це все не залишається без нашого аналізу", – наголосив Пристайко.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»