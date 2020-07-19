Маневры РФ у границ Украины: авиационные соединения приведены в полную боеготовность
Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы, сообщают в Минобороны РФ.
На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.
Кроме того, медицинские отряды специального назначения военных госпиталей Южного военного округа (ЮВО) выполнят лечебно-эвакуационные задачи в рамках внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО.
Специальные медицинские подразделения задействуют в составе сводных отрядов ликвидации последствий кризисных ситуаций, сформированных в целях отработки учебных мероприятий по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных.
Помимо медицинских специалистов в составе отрядов проведут тактико-специальные учения подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и военной полиции.
Проверка боевой готовности проводится под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Источник: sprotyv.info