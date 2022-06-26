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Маразм крепчает...

Маразм крепчает...

Вслед за котлетой по-киевски переименованию на россии подлежит… скандинавская ходьба ( та, что с палками). Теперь она будет называться «северной»

Утверждают, что термин «скандинавская» (видимо, вражеский) — это «такой маркетинговый ход». А переименовали якобы «по просьбам спортивного сообщества».

Сколько им ещё работы предстоит!!! Французская булка, американские горки, финская баня, шведская семья...

Жуть.

Источник: https://t.me/vekha/42437

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