Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, выходит замуж
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил топором кисти обеих рук в декабре 2017 года, потрясла общественность. Напомним, что супруг Маргариты отвез ее в лес рядом с подмосковным городом Серпуховом, где и совершил страшное преступление, причиной которого стала ревность. После этого он сам привез ее в больницу, где врачам удалось спасти ей одну руку. Вместо правой кисти у Грачевой сейчас стоит бионический протез.
Несмотря на страшную трагедию и все пережитое, девушка продолжает жить полноценной жизнью и собирается замуж. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помешает,
— написала она в блоге.
Имени избранника Грачева пока не назвала.
От бывшего супруга у Маргариты есть двое детей: шестилетний Данила и семилетний Дмитрий. О том, что с ней на самом деле случилось, она им не рассказывала и говорила, что попала в аварию. Однако она понимает, что рано или поздно они все же узнают правду.
Осенью прошлого года Грачева выпустила книгу "Счастлива без рук", в которой рассказала о случившейся с ней трагедии. Сейчас, по ее признанию, она работает над второй книгой, которую планирует представить публике.
Мы с мамой начали работу над второй книгой, пока только наброски, но, надеюсь, в скором будущем вы ее сможете прочитать,
— поделилась она.
Бывшего супруга Маргариты приговорили к 14-летнему тюремному сроку.
Маргарита Грачева с детьми
Источник: www.spletnik.ru/