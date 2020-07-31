Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, выходит замуж

История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил топором кисти обеих рук в декабре 2017 года, потрясла общественность. Напомним, что супруг Маргариты отвез ее в лес рядом с подмосковным городом Серпуховом, где и совершил страшное преступление, причиной которого стала ревность. После этого он сам привез ее в больницу, где врачам удалось спасти ей одну руку. Вместо правой кисти у Грачевой сейчас стоит бионический протез.

Несмотря на страшную трагедию и все пережитое, девушка продолжает жить полноценной жизнью и собирается замуж. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помешает,

— написала она в блоге.

Имени избранника Грачева пока не назвала.

От бывшего супруга у Маргариты есть двое детей: шестилетний Данила и семилетний Дмитрий. О том, что с ней на самом деле случилось, она им не рассказывала и говорила, что попала в аварию. Однако она понимает, что рано или поздно они все же узнают правду.

Осенью прошлого года Грачева выпустила книгу "Счастлива без рук", в которой рассказала о случившейся с ней трагедии. Сейчас, по ее признанию, она работает над второй книгой, которую планирует представить публике.

Мы с мамой начали работу над второй книгой, пока только наброски, но, надеюсь, в скором будущем вы ее сможете прочитать,

— поделилась она.

Бывшего супруга Маргариты приговорили к 14-летнему тюремному сроку.

Маргарита Грачева с детьми

Источник: www.spletnik.ru/

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