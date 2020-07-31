Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:00
Просмотров: 65

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, выходит замуж

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, выходит замуж

История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил топором кисти обеих рук в декабре 2017 года, потрясла общественность. Напомним, что супруг Маргариты отвез ее в лес рядом с подмосковным городом Серпуховом, где и совершил страшное преступление, причиной которого стала ревность. После этого он сам привез ее в больницу, где врачам удалось спасти ей одну руку. Вместо правой кисти у Грачевой сейчас стоит бионический протез.

Несмотря на страшную трагедию и все пережитое, девушка продолжает жить полноценной жизнью и собирается замуж. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помешает,

— написала она в блоге.

Имени избранника Грачева пока не назвала.

 

Маргарита Грачева

От бывшего супруга у Маргариты есть двое детей: шестилетний Данила и семилетний Дмитрий. О том, что с ней на самом деле случилось, она им не рассказывала и говорила, что попала в аварию. Однако она понимает, что рано или поздно они все же узнают правду.

Осенью прошлого года Грачева выпустила книгу "Счастлива без рук", в которой рассказала о случившейся с ней трагедии. Сейчас, по ее признанию, она работает над второй книгой, которую планирует представить публике.

Мы с мамой начали работу над второй книгой, пока только наброски, но, надеюсь, в скором будущем вы ее сможете прочитать,

— поделилась она.

Бывшего супруга Маргариты приговорили к 14-летнему тюремному сроку.

Маргарита Грачева с детьми

Маргарита Грачева с детьми
Источник: www.spletnik.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: свадьба

Читайте ещё:

Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
03.07.2020 00:34    831
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл привела к конфликту: что требовала Елизавета II
22.06.2020 07:24    1012
Найкоротший шлюб: пара розлучилася через 3 хвилини після весілля
05.05.2020 11:44    1650
Дженнифер Лопес пришлось отложить свадьбу из-за коронавируса
08.04.2020 10:27    332
У РФ заборонять людям одружуватися і розлучатися до кінця карантину
01.04.2020 10:10    359
Два вопроса помогут определить, как долго продлится ваш брак: исследование
27.03.2020 12:38    581
6 мифов о браке, которым не стоит верить, если вы хотите иметь прочные отношения
27.03.2020 09:58    412
Появились фотографии свадеб во время карантина
24.03.2020 09:00    625
На свадьбе принцессы Беатрис будет всего два гостя
23.03.2020 09:40    345
Эмма Стоун отменила свадьбу за пару дней до бракосочетания
19.03.2020 13:11    349
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 