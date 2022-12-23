Марк Цукерберг знав про те, що Facebook збирає дані та збрехав про це у Конгресі США

Згідно з новим звітом Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), ще в 2017 році власник Meta знав про загрозу від Cambridge Analytica, яка збирала дані у Facebook і, ймовірно, використовувала їх під час виборчої кампанії Дональда Трампа.

У звіті йдеться про те, що Цукерберг повідомив Комісії явно не ту інформацію, яку надав Конгресу.

На питання про те, як довго він знав про діяльність Cambridge Analytica, власник Facebook відповів представнику нижньої палати Конгресу США Олександрії Окасіо-Кортес:

«Я не впевнений у точному часі, але, ймовірно, це було приблизно в той час, коли це стало надбанням громадськості, я думаю, що це було приблизно у березні 2018 року. Хоча я можу помилятися.

Ця заява була зроблена 23 жовтня 2019 року.

При цьому 19 лютого 2019 він повідомив SEC, що йому відомо про компанію, яка збирає дані в соціальній мережі Facebook і здатна вплинути на президентські вибори в США-2016 ще з 2017-го. На початку того року Цукерберг надіслав своїм співробітникам листа зі статтею видання Motherboard. Матеріал називався «Дані, які перевернули світ. Як Cambridge Analytica використала ваші дані Facebook, щоб допомогти кампанії Дональда Трампа на виборах 2016 року».

Цукерберг підтвердив, що надсилав статтю «людям, яким він довіряє».

Cambridge Analytica - приватна компанія, яка зібрала інформацію з 87 млн профілів і, ймовірно, використала її, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа. Її колишні співробітники, до речі, співпрацювали з лідером Республіканської партії та на виборах у 2020 році.

Також отримані відомості могли бути використані в кампанії за Brexit.

Джерело: techno.nv.ua

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