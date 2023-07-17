Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 91

Мар'їнка... (ФОТО)

Це Мар'їнка. Вірніше ие, що від неї залишилося після атак русні. Раніше в місті жило більше 10 000 людей. Після початку війни в 2014 році місто знищувалося руснею. Зараз Мар'їнка зруйнована вщент, а залишки населення евакуювали у листопаді 2022 року.

Так відбувається, коли приходить "руZZкий мир".

Так сталося і в Мар'їнці - туди русня принесла кров, смерть, руйнування, трагедії та катастрофу. Розповідаючи маячню русня знищило ще одне українське місто на Донбасі.

Єдине бажання після цього - це щоб Калуга, Тверь, Володимир, Тула, Рязань та інші міста росії стали подібними Мар'їнці. А Москву щоб чекало щось гірше. Тому що злодії, якщо воно не покаране, завжди повертається.

А русня - це зло. Зло треба карати та знищувати. І пам'ятати, що воно скоїло.

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Марїнка... (ФОТО)

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/34457

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Талант теж може бути покидьком
Сегодня 09:38    63
$23 млрд допомоги від міжнародних партнерів з початку року
Сегодня 09:25    62
російські пабліки повідомляють, що в Україні став хорошим підполковник Олександр Горін
Сегодня 09:14    85
оккупанты начали активнее «плодить» фейки с украинскими военнопленными
Сегодня 08:50    90
Харківщина, 17 липня
Сегодня 08:48    90
Несмотря на санкции, рф продолжает экспорт в европейские страны
Сегодня 08:39    96
путин потерял армию ровно в тот момент, когда армия рассыпалась на группы ЧВК
Сегодня 08:27    89
топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 08:16    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 липня 2023 року
Сегодня 08:12    108
Досвід України змушує США шукати нові способи протистояти дронам-камікадзе.
Сегодня 08:06    102
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 