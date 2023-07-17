Це Мар'їнка. Вірніше ие, що від неї залишилося після атак русні. Раніше в місті жило більше 10 000 людей. Після початку війни в 2014 році місто знищувалося руснею. Зараз Мар'їнка зруйнована вщент, а залишки населення евакуювали у листопаді 2022 року.

Так відбувається, коли приходить "руZZкий мир".

Так сталося і в Мар'їнці - туди русня принесла кров, смерть, руйнування, трагедії та катастрофу. Розповідаючи маячню русня знищило ще одне українське місто на Донбасі.

Єдине бажання після цього - це щоб Калуга, Тверь, Володимир, Тула, Рязань та інші міста росії стали подібними Мар'їнці. А Москву щоб чекало щось гірше. Тому що злодії, якщо воно не покаране, завжди повертається.

А русня - це зло. Зло треба карати та знищувати. І пам'ятати, що воно скоїло.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/34457

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