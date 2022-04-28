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Мародерять офіційно: РФ буде красти зерно та іншу продукцію з окупованої України

Мародерять офіційно: РФ буде красти зерно та іншу продукцію з окупованої України

У російському Красноярському краї вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок незаконних поставок з окупованих територій України.

Джерело: пресслужба законодавчих зборів Красноярського краю

Дослівно: "Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення щодо ввезення зерна з Херсонської області, яке частково взяли під контроль ЗС РФ.

Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не лише у Красноярському краї, а й на федеральному рівні повсюдно, експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам".

Деталі: Представник країни-окупанта голова російського комітету Владислав Зирянов заявив, що "такий досвід" зможуть "успішно" впровадити надалі "колеги" з інших регіонів Росії.

Пряма мова: "Незважаючи на те, що логістика передбачає морські та наземні перевезення великої протяжності, такий підхід буде "економічно обґрунтованим", враховуючи відхід з російського ринку багатьох постачальників насіння, добрив, а також значні витрати на тепло та електрику для вирощування власних овочів та фруктів.

Після досягнення всіх цілей військової операції РФ в Україні, збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль".

Мародерять офіційно: РФ буде красти зерно та іншу продукцію з окупованої України

Передісторія:

Херсон та частина області перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Окупанти планують провести там псевдореферендум про так звану "ХНР".

Сільськогосподарську техніку з окупованої Херсонщини вивезли у віддалені російські землі, зокрема в Чечню.

UPD

З сайту Законодавчих зборів Красноярського краю РФ зникла новина про те, що депутати краю підтримали постачання зерна з Херсонщини, яку частково окупувала Росія. 

Источник: pravda.com.ua

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