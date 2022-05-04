Мародерство в Маріуполі: окупанти почали «реєстрацію» приватного житла

У місті Маріуполі в приміщенні школи №9 окупанти розпочали «реєстрацію» приватного житла.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

«Формально — для визначення розміру компенсації за житло. Фактично — для проведення інвентаризації та «легалізації» фактичного привласнення майна окупантами», — йдеться у повідомленні.

Джерела повідомляють, що окупанти для створення іллюзії законності застосовують процедуру визнання майна безхозним або вимороченим, яку вже успішно опробували в Донецьку.

Щодо державного то комунального майна, то окремим папером за підписом ватажка Пушиліна воно вже «вважається» власністю окупантів, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»