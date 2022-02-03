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«Марш Единства» в Харькове состоится, несмотря на «саботаж» — организаторы

«Марш Единства» в Харькове состоится, несмотря на «саботаж» — организаторы

Один из организаторов «Марша Единства» Константин Немичев заявил, что областное управление СБУ и Харьковский горсовет «саботируют проведение Марша за Харьков».

Ни вспышка COVID-19, ни террористические угрозы, «на которые ссылаются спецслужбы», с точки зрения Немичева, не могут быть достаточными причинами для отмены «Марша Единства».

«При этом по Харькову курсирует переполненный общественный транспорт, а школьников отказались отправлять на дистанционное обучение. Также СБУ не запрещает проведение больших концертов, в том числе российских исполнителей. Очевидно, по логике спецслужб, такие меры не представляют угрозы для распространения коронавирусной инфекции или террористического акта», — аргументировал свою позицию Немичев в своем telegram.

Он также заявил, что «Марш Единства» никто отменять не будет. «Встретимся в субботу, на площади Конституции!» — призвал Немичев.

Напомним, 5 февраля в Харькове планируют провести многотысячный Марш единства. Патриоты без партийной символики в 14:00 намерены колонной стартовать с площади Конституции и дойти до палатки «Все для победы» на площади Свободы. Однако 2 февраля городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала организаторам акции отказаться от ее проведения. Такое решение объяснили ростом заболеваемости COVID-19. А в случае отказа организаторов выполнить рекомендации юридическому департаменту горсовета рекомендовали запретить марш через суд.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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