Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 237

Маршрутка, попавшая в крупную аварию на Салтовке, была нелегальной - горсовет

Маршрутка, попавшая в крупную аварию на Салтовке, была нелегальной - горсовет

Маршрутка, которая сегодня, 4 июня, на проспекте Тракторостроителей попала в ДТП с грузовиком, была нелегальной. 

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

«На Тракторостроителей, напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика, но то полиция пусть разбирается», - написал он.

Как сообщили в полиции, один из пострадавших в данной аварии находится в тяжелом состоянии.

«Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было, - добавил  Сидоренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Два человека - в тяжелом состоянии: в полиции рассказали подробности ДТП с маршруткой на Салтовке
Сегодня 12:22    77
«Были слышны крики и всхлипывания. Мы вырвали железо из кабины руками»: очевидцы – об аварии на Салтовке
Сегодня 11:55    189
В Сети опубликовано видео момента столкновения маршрутки с грузовиком на проспекте Тракторостроителей
Сегодня 11:30    169
ДТП на Салтовке: один пострадавший - в тяжелом состоянии
Сегодня 10:33    150
В ДТП на Салтовке столкнулись грузовик и маршрутка: 15 пострадавших
Сегодня 10:19    357
Таксист врезался в столб: авария на Московском проспекте
Сегодня 08:55    149
На Московском проспекте столкнулись три авто
03.06.2019 22:11    274
Под Харьковом мужчина утонул в собственном авто
03.06.2019 06:05    445
Не справился с управлением: пьяный водитель съехал в водоем и утонул
01.06.2019 15:35    474
Тройное ДТП на проспекте Гагарина
01.06.2019 13:59    458
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 