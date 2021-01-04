Машина в реке на набережной: суд оштрафовал водителя

В Харькове суд оштрафовал за нарушение правил дорожного движения водителя, которая утопила авто в реке. Суд установил, что женщина нарушила правила движения, в результате чего и произошло ДТП, говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова.

В материалах дела указано, что 20 октября 2020 года около 12:45 женщина, управляя автомобилем Kia Sorento, на Харьковской набережной, 9, "не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасного бокового интервала" и врезалась в забор.

В документе указано, что в результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

На судебное заседание женщина не явилась. Ее вина, по мнению суда, подтверждается протоколом об административном правонарушении, схеме места ДТП и объяснениями водительницы, которые добавлены к материалам дела.

Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения по ст. 124 КУоАП и оштрафовал на 340 грн. Она также должна выплатить 420 грн судебного сбора.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»