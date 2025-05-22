Маск дав велике інтерв'ю: у ньому побачили інфантильність, хамство та нападки на журналістку

Ілон Маск дав скандальне інтерв'ю, де ображав журналістку, захищав сумнівні рішення та сказав неправду про контакти з путіним. Мільярдер поводився незріло, ухилявся від питань і робив дивні заяви.

Мільярдер, бізнесмен та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск дав велике й емоційне інтерв'ю Bloomberg News, під час якого демонстрував дивну поведінку, різко перебиваючи модераторку, ухиляючись від відповідей на незручні питання і відверто спотворюючи відомі факти. Як повідомляє УНН, видання Gizmodo проаналізувало розмову з мільярдером і назвало інтерв'ю Маска найбільш інфантильним з усіх, які він встиг дати як публічна особа

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Ілон Маск у вівторок, з'явившись дистанційно перед аудиторією на Катарському економічному форумі в Досі, поспілкувався онлайн з британською телеведучою Мішал Хусейн. І хоча мільярдер-олігарх раніше давав безліч "плаксивих та дитячих" інтерв'ю за ці роки, його остання розмова з журналістом є однією з найбільш інфантильних.

Маск неодноразово образив модераторку за те, що та ставила цілком прийнятні питання про його бізнес, такий як Tesla і SpaceX. І став у сувору оборонну позицію, коли його запитали про його роль в уряді президента Дональда Трампа у якості глави DOGE, так званого Департамент ефективності уряду. Мільярдер-олігарх навіть назвав інтерв'юерку "NPC", маючи на увазі неігрового персонажа у відеогрі (NPC - це персонаж у грі, яким не керує гравець. Термін виник у традиційних настільних рольових іграх, де він застосовується до персонажів, якими керує гейммайстер (або рефері), а не інший гравець - ред.).

Маск почав інтерв'ю з обурення тим, що Хусейн запитала його про те, що він робить, щоб "повернути" успіхи Tesla після того, як продажі цього автовиробника у всьому світі впали. Маск відповів: "вже повернули" і замовк, ніби цього було достатньо для відповіді. Прибуток Tesla впав на 71% минулого кварталу, але Маск продовжував наполягати, що все гаразд, тому що ціна акцій відновилася.

Поки Маск продовжував стверджувати, що продажі Tesla в порядку, Хусейн вказала на те, що бренд компанії EV постраждав. Вона не згадала про нацистські привітання Маска 20 січня, але це, разом з його роллю в перестановках у федеральному уряді, змусило багатьох людей наклеїти на бампери своїх автомобілів Tesla наклейки з написами на кшталт: "Я придбав авто до того, як ми дізналися, що Ілон збожеволів".

● Є також люди, які купують це (автівки - ред.), тому що Ілон збожеволів, або як вони це вважають. Отож, так, ми, можливо, втратили частину продажів зліва, але ми здобули їх праворуч. Показники продажів на даний момент сильні. І ми не бачимо проблем із попитом - сказав Маск.

Потім Маск продовжив наполягати на тому, що торгівля акціями Tesla на рекордно високому рівні означає, що його компанія знаходиться в добрій формі, а показники продажів дуже хороші, закінчивши словами: "З ними все гаразд. Не турбуйтесь про це".

Важко передати, наскільки незрілою була поведінка Маска під час інтерв'ю тому, хто не бачив саме відео, повністю доступне на YouTube. Мільярдер із сарказмом висловився про суддю, який виніс рішення проти нього, назвавши його "суддею-активістом, який косплеїть суддю в костюмі на Гелловін", і поскаржився на "інвесторів-активістів", які не дозволяють йому керувати своєю компанією так, як він хоче, перейшовши до того, як він будує "мільйони, а можливо, й мільярди людиноподібних роботів".

Маск також поскаржився, що йому не подобаються питання, які ставить Хусейн, двічі швидко сказавши "а тепер давайте рухатися далі", коли модераторка тільки формулювала запитання.

Мільярдер часто давав односкладові відповіді на питання, які йому, швидше за все, не подобалися, і робив дивно довгі паузи після деяких питань, ніби дивлячись у простір, як він це іноді робить. Особливо довга пауза була, коли Маска запитали, чи він шкодує про те, що він пішов у політику. Він назвав обурення щодо його деструктивної роді у переформатуванні уряду "жорстокою реакцією антитіл", термінологією, яку він використовував і раніше.

Я не той, хто коли-небудь чинив насильство. І все ж таки, стосовно моїх компаній було скоєно масове насильство. Мені загрожували масовим насильством. Хто ці люди? Для чого вони це роблять? Наскільки вони можуть бути неправі? Вони на неправильному боці історії - сказав Маск.

Видання нагадало, що Маск — це "той хлопець", який дав старт другому терміну Трампа, двічі виголосивши вітання в нацистському стилі, тож він не має реальної опори, коли справа доходить до "правильної сторони історії". Але мільярдер сказав, що боятися мають не лише ті, хто нападав на дилерські центри Tesla. Він сказав, що їм місце у в'язниці, і що будь-хто, хто "фінансував і організовував їх, також вирушить до в'язниці".

Коли зайшла мова про роботу Маска в уряді, включаючи способи, якими його компанії отримують вигідні опції від влади, він зайняв ще більш оборонну позицію. Доступ до внутрішніх механізмів федерального уряду гіпотетично надав Маску унікальний доступ до суворо конфіденційної інформації. Бізнесмен тепер обізнаний щодо настільки секретних даних, що вони спеціально виключені із можливостей надання доступу, передбаченого законом про свободу інформації. Бо якщо державний підрядник точно знає, що знає і уряд, і його конкуренти, він має величезну перевагу.

Маск же наполягав на тому, що DOGE (Департамент ефективності уряду) був просто радником уряду, нездатним ухвалювати важливі рішення або диктувати федеральним агентствам, що їм слід робити.

"Ми не диктатори, ми радники", - сказав Маск. Це суперечить незліченним речам, які Маск публічно заявив на своїй сторінці у соцмережі X та на засіданнях уряду. Наприклад, наприкінці лютого Маск підвівся, щоб розповісти про те, що він має намір скасувати, і припустив, що він сам вирішуватиме, що буде фінансуватися з державних коштів. Мільярдер говорив про свої скорочення в контексті всіх допущених помилок, визнаючи, що він робив помилки, але вони були виправлені.

● Так, наприклад, у питанні USAID, однією з речей, яку ми випадково скасували дуже ненадовго - це була профілактика Еболи. Я думаю, що ми всі хочемо профілактики Еболи. Тому ми негайно поновили профілактику Еболи. І не було жодних перерв. Але нам потрібно діяти швидко, якщо ми хочемо досягти скорочення дефіциту на 1 трильйон доларів у 2026 фінансовому році - сказав Маск на засіданні кабінету міністрів у лютому.

Проблема в тому, що Маск не той, хто має ухвалювати такі рішення. Конгрес виділяє кошти на програми, і Маск та його команда DOGE не мають права скасовувати будь-що в односторонньому порядку. Олігарх явно знає, що цей спосіб мислення привів його до неприємностей. І тепер просто маніпулює термінами щодо того, як усе працює за зачиненими дверима.

Модераторка також запитала Маска щодо регулювання розвитку штучного інтелекту. Мільярдер досить скандально закликав до посиленні регулювання ШІ та повної паузи у всіх дослідженнях у 2023 році, поки він таємно працював над своїми власними технологіями ШІ за лаштунками. А цього разу Маск заявив, що надто багато регуляцій "є природним наслідком процвітання", заявивши, що "це відбувалося протягом усієї історії".

● Коли у вас тривалий період процвітання без екзистенційної війни, немає функції, що очищає - від непотрібних законів і нормативних актів - сказав Маск.

Тут варто зауважити, що це позиція - найбагатшої людини у світі та великого оборонного підрядника.

Маску також поставили питання про USAID і нещодавні коментарі засновника Microsoft Білла Гейтса, який розкритикував мільярдера за фактичну ліквідацію агентства. Гейтс сказав, що скорочення коштуватимуть мільйони життів, що підкріплено дослідженнями. Маск назвав Гейтса "брехуном", а потім сказав щось про покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, що важко розшифрувати та зрозуміти.

● Ким себе уявив Білл Гейтс, щоб робити коментарі про благополуччя дітей, враховуючи, що він [нерозбірливо] Джеффрі Епштейн? Я б не довірив цьому хлопцеві бавити моїх дітей - сказав Маск під оплески.

Маск сказав, що всі "корисні" функції USAID були передані до Державного департаменту, що це - знову "не його вибір". Мільярдер продовжив наполягати на тому, що програми з ВІЛ/СНІДу, що були скорочені, насправді продовжуватимуться. А це насправді не відповідає дійсності.

Маска також запитали про його розмови з президентом росії володимиром путіним, і він наполіг, що не розмовляє з ним. На запитання про це Маск відповів: "Я розмовляв з ним по відеозв'язку приблизно п'ять років тому, хоча наприкінці 2024 Wall Street Journal повідомив, що він "регулярно спілкувався" з російським лідером з 2022 року. Маск в інтерв'ю обурився, що його інтерв'юер повірив чомусь, опублікованому у Wall Street Journal, назвавши видання "найгіршою газетою у світі".

Джерело: unn.ua

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