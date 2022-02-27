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Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink

Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink

Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

Про це він повідомляв у twitter.

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі",- написав Маск.

Нагадуємо:

Раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся в Twitter до Ілона Маску з проханням забезпечити Україну доступ до супутникового інтернету.

Источник: epravda.com.ua

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