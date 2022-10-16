Маск заявив, що росія намагається "вбити" Starlink

Засновник компанії SpaceX, мільярдер Ілон Маск заявив, що росія намагається "вбити" мережу супутникового зв'язку Starlink, яку використовують на фронті.

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"Велика різниця між зв'язком миру та зв'язком фронту. Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - решта мертві. росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX надіслала величезні ресурси на оборону. Навіть у цьому випадку Starlink все ще може померти", - написав Маск у Twitter.

Доповнення

Його заява з'явилася після повідомлень про тимчасові перебої з доступом до Starlink в Україні. Західні чиновники заявиляли, що російські перешкоди можуть пояснити деякі перебої у роботі.

Завершуючи тему та шум в ЗМІ

Илон Маск продолжит финансировать Starlink в Украине.

Илон Маск выбрал сторону добра )))

Джерело: unn.com.ua

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