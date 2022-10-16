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Маск заявив, що росія намагається "вбити" Starlink

Маск заявив, що росія намагається вбити Starlink

Засновник компанії SpaceX, мільярдер Ілон Маск заявив, що росія намагається "вбити" мережу супутникового зв'язку Starlink, яку використовують на фронті.

Цитата

"Велика різниця між зв'язком миру та зв'язком фронту. Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - решта мертві. росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX надіслала величезні ресурси на оборону. Навіть у цьому випадку Starlink все ще може померти", - написав Маск у Twitter.

Доповнення

Його заява з'явилася після повідомлень про тимчасові перебої з доступом до Starlink в Україні. Західні чиновники заявиляли, що російські перешкоди можуть пояснити деякі перебої у роботі.

Завершуючи тему та шум в ЗМІ

Илон Маск продолжит финансировать Starlink в Украине.

Маск заявив, що росія намагається вбити Starlink

Илон Маск выбрал сторону добра )))

Джерело: unn.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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