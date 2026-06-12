Маска звинуватили в нагнітанні напруженості перед протестами у Белфасті

Очільниця Лейбористської партії Великої Британії Анна Терлі звинуватила власника платформи X Ілона Маска у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у столиці Північної Ірландії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Британська керівна партія Лейбористів розкритикувала власника соцмережі X Ілона Маска, звинувативши його у нагнітанні напруженості в Інтернеті напередодні масових заворушень у Белфасті.

Ілон Маск закликав людей до протестів після нападу з ножем у Белфасті.

"Лише завдяки МАСОВИМ та ГУЧНИМ протестам відбудуться якісь зміни!!", – написав Маск.

Він також поділився дописом ультраправого активіста Томмі Робінсона, в якому було перераховано десятки місць, де люди могли вийти протестувати.

Очільниця Лейбористської партії Анна Терлі сьогодні розкритикувала ці дописи Маска, заявивши, що керівнику технологічної компанії не доведеться зіштовхнутися з наслідками заворушень, до яких він закликає.

"Це жахливо. Будь-хто, хто прагне використовувати таку ситуацію для просування власного політичного порядку денного, жахливо помиляється та завдає шкоди. Ми бачили, як діти та сім’ї були змушені тікати зі своїх осель на вулицях Белфаста минулої ночі", – заявила вона.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер минулого тижня звинуватив мільярдера у спробі «розпалити розбрат» після вбивства 18-річного підлітка Генрі Новака.

Джерело: ukrinform.ua

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