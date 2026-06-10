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Масована атака БпЛА на Харків: постраждали семеро людей

Масована атака БпЛА на Харків: постраждали семеро людей

10 червня, починаючи з 9:00, у Харкові зафіксували влучання російських БпЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському та Індустріальному районах. Відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Немишлянському районі внаслідок удару безпілотника по автівці постраждали троє людей. 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес.

Також окупанти вдарили дроном по автомобілю у Київському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На першому поверсі житлового будинку в Індустріальному районі внаслідок влучання спалахнула пожежа. Постраждали чотири жінки: 23, 27, 57 та 77 років.

Агентство Телевидения Новости

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