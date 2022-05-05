Масштабні пожежі в гаражних кооперативах та житловому будинку на Салтівці: наслідки денних обстрілів

Сьогодні вдень внаслідок чергових ворожих обстрілів сталося декілька пожеж у гаражних кооперативах та житловій двоповерхівці на Салтівці Московського району міста Харкова. Безпосередньо горіли 27 гаражів та 3 автівки на площі понад 800 кв. метрів у одному кооперативі, а також 8 гаражів та 3 автівки на площі 100 кв. метрів у іншому.

Крім того, горіла квартира на 5-му поверсі житлового 5-поверхового будинку. Для ліквідації загорянь було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. О 13:50 пожежі були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости