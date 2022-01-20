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Масштабное ДТП на окружной с тремя погибшими: водителю грузовика объявили о подозрении

Масштабное ДТП на окружной с тремя погибшими: водителю грузовика объявили о подозрении

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине по факту нарушения правил безопасности дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый совершил масштабное ДТП с тремя погибшими, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Досудебным расследованием установлено, что 25 ноября 2021 около 17:30 в районе перекрестка окружной дороги и ул. Салтовское шоссе столкнулись автомобили «Шевроле Нубира» и  грузовик «МАН» с полуприцепом, который двигался по окружной дороге со стороны поселка Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора. 

После столкновения грузовик с полуприцепом перевернулся левым бортом на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси марки «Рено Логан».

В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажиры – 49-летняя женщина и 3-летний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия.

Кроме того, в результате ДТП произошло столкновение грузовика с автомобилем Сузуки СХ4, который в то время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил и грузовик «МАН», который в это время стоял в ожидании разрешающего движение сигнала светофора.

Водитель грузовика был задержан в порядке ст. 208 УПК УК.

Согласно медицинскому заключению, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, под действием опиатов и каннабиноидов.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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