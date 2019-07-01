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Масштабное наводнение в РФ: опубликовано новое видео

Масштабное наводнение в РФ: опубликовано новое видео

В сети опубликовали новое видео наводнения в Иркутской области, затопившего десятки городов.

Съемки с коптера выложил в Twitter пользователь с ником «Вернем все взад».

«На Крымский мост деньги нашлись, на ремонт дамбы, естественно, не было. Закономерный прорыв дамбы, подъем воды на 14 метров, жертвы катаклизма. Затоплены 13 населенных пунктов, утонул город Тулун», — прокомментировал видео пользователь.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, пока Путин ездит по саммитам и воюет с Украиной, в РФ без крыши над головой осталось население нескольких районов.

Источник: sprotyv.info

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