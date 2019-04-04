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Масштабные пожары в экосистемах продолжаются: сгорело 2 хозпостройки

Масштабные пожары в экосистемах продолжаются: сгорело 2 хозпостройки

За прошедшие сутки спасатели 64 раза привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, общая площадь подобных пожаров составила более 20 га. 

Пламя от этих возгораний уничтожило 2 хозяйственные постройки. Самый большой по площади пожар произошел в селе Шевченково области, где огонь ветром распространился на территорию 5 га. Также крупные пожары сухостоя были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова (3,5 га), селе Цаповка (3,5 га) и селе Бугаи Вторые (2,5 га) Золочевского района и поселке Старый Салтов Волчанского района (2 га).

В ГСЧС в очередной раз напоминают, что большинство пожаров в экосистемах случается из-за халатности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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