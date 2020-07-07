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Масштабный лесной пожар на Луганщине: жителей двух поселков эвакуируют

Масштабный лесной пожар на Луганщине: жителей двух поселков эвакуируют

В Новоайдарском районе Луганской области спасатели ликвидируют лесной пожар на площади около 85 га, жителей двух поселков эвакуируют. Об этом сообщается со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 1 человек погиб и 4 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 14 жилых домов в с. Смоляниново", - сказано в сообщении.

С огнем борются более 360 спасателей и 85 единиц техники. На место происшествия едут еще 220 человек и 37 автоцистерн из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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