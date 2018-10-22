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Масштабный пожар на харьковских зерноскладах ликвидирован - ГСЧС

Масштабный пожар на харьковских зерноскладах ликвидирован - ГСЧС

Полная ликвидация пожара на зерноскладах в Барвенковском районе, село Гавриловка состоялась вчера, 21 октября, в 20:30.

 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

 

Напомним, 21 октября в 00:47 поступило сообщение о пожаре на территории частного сельскохозяйственного предприятия. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.Сложности в пожаротушении придавало большая нагрузка внутри складов: там хранилось 1795 тонн подсолнечника, в другом складе - 1679 тонн пшеницы. В 02:20 21 октября пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на рядом расположенные склады.

 

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

 

 

 

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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