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Масштабный пожар на Немышле: сгорел швейный цех

Масштабный пожар на Немышле: сгорел швейный цех

Столб черного дыма, поднимавшийся на десятки метров вверх, был хорошо заметен едва ли не со  всех районов города.

Пожар в швейном цехе, расположенном в одном из домов частного сектора в переулке Карпатском в Немышлянском районе Харькова, начался уже под вечер. Вызов на номер «101» поступил в 17.30.

На момент прибытия подразделений службы чрезвычайных ситуаций огонь охватил крышу, мансардный этаж и внутренние помещения здания.

Общая площадь пожара достигла трехсот двадцати квадратных метров. Поэтому, рассказывает начальник сектора по связям со СМИ Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, пришлось привлекать дополнительные подразделения.

Евгений Василенко, нач. сектора по связям со СМИ Главного управления ГСЧС в Харьк. обл.

Складність гасіння була в тому, що периметр внутрішнього приміщення були повністю захоплені горючими матеріалами, а також горючими рідинами. Це різні розчинники, клеї та таке інше.

Люди рассказывают, что только благодаря пожарным огонь не распространился дальше по частному сектору. Ведь пламя было очень сильное.

Воно загорілось дуже сильно, тому що там, як говорили, дуже багато займистих речей, які дуже хорошо загоряються

Человеческих жертв удалось избежать, а вот ущерб огонь нанес немалый. Сейчас владелец швейного цеха его только подсчитывает.

Что касается причины возгорания, то она будет окончательно установлена ​​только после проведения всех необходимых экспертиз. Предварительно, говорят специалисты, это могло быть короткое замыкание.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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