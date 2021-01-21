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Масштабный пожар в Харькове: полиция установила руководителей "дома престарелых", где погибли 15 человек

Масштабный пожар в Харькове: полиция установила руководителей дома престарелых, где погибли 15 человек

После полного тушения огня место происшествия будет тщательно отработано экспертами-криминалистами для сбора вещественных доказательств и определения причин пожара, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, в результате происшествия в огне сгорели 15 человек, 5 человек пострадали.

Информация о возгорании в двухэтажном жилом доме, расположенном в Холодногорском районе Харькова, поступила в полицию 21 января в 15:11. 

На месте происшествия полицейские выяснили, что в здании проживали пожилые люди в количестве около 29 человек. Пожар охватил площадь в 100 кв. метров. 

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, в результате происшествия погибли 15 человек, 5 человек пострадали. Их госпитализировали. 

Полицейские уже установили руководителей заведения и доставили их в территориальный отдел полиции для дачи показаний. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины

 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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