Масштабный протест против Путина. Байден приказал спецслужбам «заняться Россией»

23 января по всей России прошли многотысячные акции протеста против правящей банды Путина. Комментаторы отмечают массовость протеста и явно более смелые и активные акты сопротивления карательным налетам силовых путинских группировок.

В ходе акций протеста задержаны около 2500 человек. По данным агентства «Рейтер» в Москве на улицы вышли более 40 тысяч человек.

Наблюдатели отмечают качественно иную реакцию участников протеста на силовые действия ОМОНа. Отмечены многочисленные факты силового противодействия молодежи. Во многих случаях удавалось отбить участников протеста из рук ментовский банд.

Компания беспрецедентного запугивания, организованная кремлевским режимом в преддверие протестов 23 января не сработала. Люди вышли на улицы городов.

Укажем в этой связи, что вне зависимости от отношения к Навальному, нарастающая антипутинская волна, спровоцирована во многом именно его разоблачительными фильмами, которые наложились на чудовищную некомпетентность, воровство и жадность членов путинской банды, многократно усиленные акциями международного терроризма Кремля с применением химического оружия.

Для прояснения позиции Кавказ-Центра: Навальный такой же говнюк и имперец, как и Путин, только с «человеческим лицом». Разница лишь в подходах и методах. Путин с его методами устарел, отстал от времени. Навальный современен и отвечает требованиям обновления лица кровавой империи.

Как бы там ни было события 23 января показали, что транзит власти в России вероятнее всего ускориться и может вылиться в самые неожиданные процессы, вплоть до силового отстранения Путина от власти.

На фоне обострения ситуации в России новый президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам всерьез взяться на кремлевский режим, изучить данные, чтобы привлечь Москву за отравление Навального.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Также разведка США проверит информацию о взломе сетей правительственных ведомств США и подозрения о выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане.

«При том, что мы работаем с Россией для продвижения американских интересов, мы одновременно работаем и над тем, чтобы привлечь ее к ответу за ее авантюрные и недружественные действия, и с этой целью президент также даст поручение разведывательному сообществу подготовить полный анализ кибервзлома компании Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, использование ею химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и подозрений в выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане», – сообщила Псаки.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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