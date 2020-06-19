Массовая раздача паспортов РФ в Украине: чего добивается Кремль

Москва планирует выдать миллион российских паспортов жителям оккупированной Россией восточной Украины к концу 2020 года. Об этом подтвердили представители Кремля на прошлой неделе.

Создавая новые демографические факты на местах, Кремль надеется изменить геополитический баланс в регионе и сорвать усилия по прекращению шестилетней необъявленной войны между Россией и Украиной, пишет в своей статье аналитический центр Atlantic Council.

Несмотря на эти серьезные последствия, международному сообществу еще предстоит ввести какие-либо дополнительные санкции против России, т.к. президент России Владимир Путин продолжает проводить политику паспортного империализма в Украине с очевидной безнаказанностью.

Выступая 9 июня в Ростове-на-Дону, депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий подтвердил, что более 180 000 украинцев получили российские паспорта с момента введения новой ускоренной процедуры чуть более года назад. По словам Водолацкого, в настоящее время обрабатывается еще 98 000 заявлений, и ожидается, что во второй половине текущего года будет подано еще 800 000 заявлений.

Планы по упрощенному распределению паспортов на оккупированной Россией восточной Украине впервые были обнародованы в апреле 2019 года, всего через несколько дней после того, как Владимир Зеленский выиграл президентскую гонку. В течение весны 2019 года на президентских выборах в Украине Зеленский был заметно менее конфронтационным по отношению к России, чем его соперник, Петр Порошенко. Это привело к распространенным слухам о том, что избрание Зеленского может помочь выйти из тупика в мирном процессе, который стал свидетелем незначительного конкретного прогресса после прекращения широкомасштабных боевых действий в начале 2015 года.

Этот первоначальный оптимизм вскоре был испорчен публикацией президентского указа Путина, предоставляющего украинцам с оккупированного востока страны право обращаться за российскими паспортами по специальной упрощенной процедуре. «Эти действия являются еще одним подтверждением для мирового сообщества истинной роли России как государства-агрессора, которое ведет войну против Украины», — прокомментировал тогда Зеленский. «К сожалению, этот указ не приближает нас к конечной цели прекращения огня».

Воодушевленный отсутствием решительного международного ответа на свой первоначальный указ, Путин затем усилил свой паспортный империализм против Украины. Российский лидер издал второй указ 17 июля 2019 года, который расширил предложение о предоставлении гражданства всем украинцам, проживающим в Донецкой и Луганской областях, двух восточных регионах Украины, которые в настоящее время находятся под частичной российской оккупацией.

Это далеко не первый случай, когда Кремль использует паспорта в качестве инструмента внешней политики для своего влияния на территории бывшего Советского Союза. Эта тактика впервые была замечена в Молдове в начале 1990-х годов. Распределение российских паспортов также помогло укрепить контроль Москвы над двумя отколовшимися регионами Грузии до российско-грузинской войны 2008 года. Между тем российские паспорта играли важную роль в крымской политике Кремля как до, так и после захвата Украинского полуострова в 2014 году.

Уловка с паспортом Путина на востоке Украины является настолько очевидным показателем, что Россия не собиралась позволять Украине восстановить полный контроль над оккупированными регионами. Если нынешние прогнозы Кремля сбудутся, то к концу 2020 года в оккупированной восточной Украине будет проживать один миллион граждан России, что составит не менее четверти всего населения. Это превратит так называемые сепаратистские республики восточной Украины в российские паспортные протектораты.

Поскольку российские граждане составят значительную долю населения региона, Москва будет требовать законного права вмешиваться по своему усмотрению во внутренние дела Украины. Такие аргументы имеют мало отношения к реалиям международного права. Тем не менее, они представляют собой гораздо более убедительный повод для бесконечного вмешательства, чем протесты против угнетенных русскоязычных, на которые опиралась Москва с момента начала военной интервенции России в 2014 году.

Война, развязанная Россией шесть лет назад, далека от завершения, и Москва по-прежнему привержена ограничению независимости Украины. Империализм паспортов Путина занимает центральное место в этих продолжающихся усилиях, предлагая потенциал для усиления российского влияния в стране, в то же время фатально ослабляя суверенитет Украины. Если будет разрешено беспрепятственно действовать на оккупированной восточной Украине, эта же стратегия может быть распространена на другие регионы по всей стране, что позволит России медленно, но верно подорвать способность украинского правительства функционировать. К сожалению, в таких кошмарных сценариях нет ничего особенно надуманного или причудливого. Действительно, этап раздачи паспортов уже начался в неоккупированных районах восточной Украины.

Москва назвала свое паспортное наступление чисто гуманитарной политикой, призванной облегчить страдания населения, попавшего в зону конфликта, но эти утверждения не более заслуживают доверия, чем попытки Кремля изобразить свои хорошо оснащенные прокси-армии на востоке Украины в качестве недовольных шахтеров и трактористов. На самом деле, вооружение российского гражданства является хорошо известным элементом гибридного арсенала, созданного Кремлем с 1991 года и развернутого по всему бывшему СССР, поскольку Москва боролась за сохранение своего имперского влияния.

Только решительный международный ответ теперь может помешать Кремлю использовать ту же паспортную тактику для консолидации контроля над оккупированной восточной Украиной и дестабилизации остальной части страны на неопределенный срок. Европейская комиссия уже предприняла шаги, чтобы помешать государствам-членам ЕС признавать паспорта, выданные указом Путина от 24 апреля 2019 года. Также необходимы дальнейшие меры в отношении Кремля, включая дополнительные санкции.

В настоящее время Россия находится в процессе создания паспортных протекторатов на востоке Украины. Делает это методично и бессовестно на глазах у всего мира. Если такая наглая агрессия будет оставлена безнаказанной, это приведет к дальнейшему разрушению международной безопасности, что будет ощущаться далеко за пределами Украины.

Источник: sprotyv.info

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