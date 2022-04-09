Массовое выдворение «дипломатов» разрушит работу разведки рф: что известно
Выдворение странами ЕС сотен сотрудников посольств рф способно временно, если не навсегда серьезно нарушить работу российской разведки. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
«Война разведки с Россией идет полным ходом. Это… стало серьезной пробоиной в операциях российской разведки в Европе», – сказал Марк Полимеропулос, офицер ЦРУ в отставке, руководивший тайными операциями агентства в Европе и России.
Чиновники заявили, что это, кажется, самая скоординированная высылка дипломатов из Европы. В частности, за последние шесть недель страны Европы заявили о высылке почти 400 российских «дипломатов»
Высокопоставленный европейский дипломат назвал это «серьезным нарушением» работы российской разведки в Европе, которое потенциально может остаться постоянным.
По словам дипломата, Кремлю будет сложно пополнить ряды разведки.
«Переназначение и инструктаж требуют времени и могут быть невозможны в течение определенного времени, если вообще будут. Переподготовка, передислокация — все это срывается», — сказал дипломат.
Источник: sprotyv.info