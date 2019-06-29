“Мастер парковки” остановил движение трамваев в центре Харькова (ФОТО)

Напротив здания мэрии владелец иномарки припарковал автомобиль, перекрыв движение трамваям.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 28 июня, в 9:40 патрульные получили вызов о нарушении правил дорожного движения на площади Конституции, 2/2.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили автомобиль Mazda, припаркованный с нарушением правил дорожного движения и препятствовал движению общественному транспорту.

Патрульным удалось установить водителя и составить на него административный материал по ч.3 ст.122 КУоАП. Водитель самостоятельно убрал автомобиль с проезжей части.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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