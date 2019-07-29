Происшествия
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29.07.2019 18:34
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Мать сбитого полицией трехлетнего мальчика рассказала подробности о ДТП

Мать сбитого полицией трехлетнего мальчика рассказала подробности о ДТП

Нормально по встречной едет... ох...

На этих кадрах, снятых видеорегистратором, автомобиль копов наезжает на трехлетнего Станислава, который вместе с бабушкой переходил улицу на перекрестке проспекта Петра Григоренко и проспекта Героев Сталинграда. Дорогу они переходили по пешеходному переходу на зеленый свет, уверяет Инга Шерстюк, мать мальчика, и добавляет - травмы получили и сам Стас, и его бабушка.

Инга Шерстюк, мать мальчика

Он ударился лицом и потом упал на асфальт лобиком. У него удар мягких тканей лица, все в царапинах, ссадинах, а что там уже будем смотреть, когда опухоль эта немного сойдет. У свекрови тоже удар мягких тканей ног, что-то с шеей - она сейчас на растяжке.

Женщина объясняет: возможно, и не поднимала бы шума, но ее возмутило поведение копов после ДТП. По словам Инги, полицейские сразу пытались отъехать с места ДТП и даже не попытались помочь пострадавшим.

Инга Шерстюк, мать мальчика

Они отъехали с места ДТП, то есть очевидцы все их не пускали, хотя по закону не должны были этого делать, пока не приедет следственно-оперативная группа. Они не оказывали помощь ребенку, не оказывали помощь бабушке. Мы хотим, чтобы дело дошло до суда, чтобы они были наказаны по всем нормам закона. Если это административное - то административное, если дисциплинарное - то пускай их руководство проведет проверку.

В Патрульной полиции сообщают: со своей стороны уже начали служебную проверку.

Далее дело должно попасть в Государственное бюро расследований.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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