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Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео с аннексией Румынией Буковины

Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео с аннексией Румынией Буковины

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что созывает совещание силовиков из-за провокационного видео, на котором Румыния аннексирует Буковину после широкомасштабной агрессии России против Украины

Об этом Анатолий Матиос написал в facebook.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности главы СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) - есть! Мы будем за него бороться ", - написал Матиос.

На днях на YouTube было выложено любительское видео о том, как в 2022 году Румыния может, с целью защиты своих граждан, оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий, якобы, может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, до полномасштабного наступления российских войск.

Источник: espreso.tv

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