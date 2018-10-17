Матиос: взрывы на арсеналах в Ичне, в Балаклее и Калиновке имеют общие признаки

Спецслужбы установили, что взрывы на арсенале под Ичней, вероятно, были осуществлены с помощью мобильного телефона. Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире одного из телеканалов, сообщает "Укринформ".

"Спецслужбами установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть, который невозможно идентифицировать. Он был единственным на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неиндентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства для взрыва", - сказал Матиос.

По его словам, на данный момент более 340 военнослужащих допрошены, среди которых половина - с использованием полиграфа. "Все наряды, которые находились на складах перед взрывами и во время взрывов, и несли службу по охране, допрошены с применением полиграфа", - добавил Матиос.

Он отметил, что осмотр места событий, склада, где состоялся, скорее всего, первый взрыв, свидетельствует об аналогичном характере взрыва в Калиновке и Балаклее. "Он не характерен для взрыва разорванного снаряда или взрыва выстрела к реактивной системе огня", - отметил прокурор.

Кроме того, он сказал, что есть существенные вопросы к организации охраны складов. Матиос сообщил, что за несколько дней до взрывов возле складов было зафиксировано пребывание неизвестных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. Однако не были приняты какие-либо меры для установления этих людей.

Матиос подчеркнул, что склад в Ичне был одним из самых защищенных, с применением РЭБ, поэтому БПЛА там не могли летать.

Источник: sprotyv.info

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