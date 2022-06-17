Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії
Американська компанія Maxar показала фото, на яких судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні минулого сезону, і доставляли його до Сирії.
Джерело: Maxar, Reuters
Деталі: Як зазначається, на зображеннях Maxar показані два балкери (балкер - судно для перевезення вантажів насипом - зерна, вугілля, руди, цементу) під російським прапором, пришвартовані в окупованому Росією Севастополі у травні і завантажені зерном.
Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, вже пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.
Компанія заявила, що на іншому червневому знімку також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.
На новому супутниковому знімку Maxar від 12 червня 2022 року видно, як корабель завантажують зерно в Севастополі
Источник: pravda.com.ua