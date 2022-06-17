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Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії

Американська компанія Maxar показала фото, на яких судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні минулого сезону, і доставляли його до Сирії.

Джерело: Maxar, Reuters

Деталі: Як зазначається, на зображеннях Maxar показані два балкери (балкер - судно для перевезення вантажів насипом - зерна, вугілля, руди, цементу) під російським прапором, пришвартовані в окупованому Росією Севастополі у травні і завантажені зерном.

Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, вже пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.

Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії

Компанія заявила, що на іншому червневому знімку також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.

Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії

На новому супутниковому знімку Maxar від 12 червня 2022 року видно, як корабель завантажують зерно в Севастополі

Источник: pravda.com.ua

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