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Maxar показав, який вигляд зараз має Кримський міст

Американська компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки Кримського мосту, який нещодавно зазнав серйозних пошкоджень внаслідок вибухів.

Світлини Maxar з'явилися у Twitter.

"На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автодорожнього/автомобільного мосту", - йдеться у повідомленні.

Супутник також зафіксував транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку.

Maxar показав, який вигляд зараз має Кримський міст

Maxar показав, який вигляд зараз має Кримський міст

Maxar показав, який вигляд зараз має Кримський міст

Джерело: uainfo.org

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