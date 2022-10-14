Maxar показав, який вигляд зараз має Кримський міст

Американська компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки Кримського мосту, який нещодавно зазнав серйозних пошкоджень внаслідок вибухів.

Світлини Maxar з'явилися у Twitter.

"На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автодорожнього/автомобільного мосту", - йдеться у повідомленні.

Супутник також зафіксував транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку.

Джерело: uainfo.org

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