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Мєдвєдєв після бойкотування Лаврова на G20: "З росією стали рахуватися по-справжньому"

Мєдвєдєв після бойкотування Лаврова на G20: З росією стали рахуватися по-справжньому

Колишній президент росії Дмитро Мєдвєдєв прокоментував бойкот Лаврова на саміті G20. Він вважає, що на росію почали зважати лише після вторгнення в Україну.

Про це він висловився у Телеграм.

Дмитро Мєдвєдєв вважає, що з росією "почали рахуватися по-справжньому", як колись із СРСР, лише після вторгнення в Україну. Він заявив, що шанси відстояти своє значно зростають, "якщо бити першим".

"Є і ще одне завдання, яке вже вирішене. З Росією стали рахуватися по-справжньому. Як з Радянським Союзом. А в чомусь і серйозніше, судячи з набору санкцій. Зовсім недавно було інакше. Пам'ятаю присутність нашої країни в G8, коли нас просто не кликали на зустріч "сімки", де обговорювалися економічні і часом оборонні питання західних країн", — написав Медведєв.

Згодом у дописі Мєдвєдєв порівняв світову політику з дитячими бійками. Напад на Україну він пояснив проявом сили. Зокрема, він написав: "Якщо з тобою не рахуються — справа погана. Як в дитинстві, коли в твій двір прийшли битися з сусіднього. Якщо ти злякався і втік додому, ти ніхто, і більше тебе нікуди не покличуть. А якщо ти врізав першим, то шанси відстояти своє стають істотно вище", — продовжив Медведєв.

Тим часом, ситуація, що склалася на саміті G20 свідчить про протилежне. Нагадаємо, протягом усього саміту у залі відчувалося поглиблення розколу між Заходом та Сходом. Їх представляли Китай та Росія, а також США та Європа. Втім, було вкрай помітно, що глава МЗС Росії Сергій Лавров і Держсекретар США Ентоні Блінкен ігнорують один одного.

Водночас Лавров вийшов до журналістів і звинуватив у погіршенні міжнародних відносин США.

"Ви знаєте, це не ми відмовилися від усіх контактів. Це були Сполучені Штати. Це все, що я можу сказати. І ми не переслідуємо нікого, хто пропонує зустрічі. Якщо вони не хочуть говорити, це їхній вибір",— сказав Лавров.

Лавров прибув на Балі та планував зустрітися з декількома колегами з G20 на полях саміту, але міністри, включаючи Бербок та держсекретаря США Ентоні Блінкена, виключили можливість спілкування з Лавровим.

Источник: novyny.live

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