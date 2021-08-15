Медицина в «ЛНР» в катастрофічному стані: люди скаржаться на величезні черги, давку і бійки в поліклініках

Місцеві жителі Алчевська, Перевальська та інших окупованих міст скаржаться, що в місцевих поліклініках «справжній дурдом». Лікарів все менше, хворих все більше. Черги під кабінетами кілометрові і про дистанцію взагалі не йдеться.

Про це пишуть на сайті «Depo».

«Хворі тісняться в коридорах без вентиляції разом зі здоровими, бо дочекатися лікаря додому, якщо ти не при смерті, неможливо. Особливий квест — зробити флюорографію. Після введення системи талонів пробитися на обстеження стало ще складніше», — повідомляє один з місцевих пабліків.

Люди розповідають, що спочатку потрібно вистояти чергу за талонами. Приміром, у Перевальську люди займають чергу за ними близько 5:00 ранку. При цьому все одно всім не вистачить, бо їх видають небагато. Втім, отримати талон — це половина справи. Справжнє пекло чекає на пацієнта під кабінетом флюорографії, оскільки виявляється, що вистражданий талончик не гарантує проходження обстеження. А можуть ще й побити.

«Я тільки сьогодні змогла пройти флюшку по талону, з 5:00 ранку до 11:00 год стояла. Була офігевша: бійка, скандали, народ йде втупу, нахабно, без черги, типу «я просто запитати». В результаті прийом по 4 людини за півтори години. У черзі багато стоять без талонів… У Перевальську на флюшку, як до мавзолею ***, щоб пройти, потрібно цілий день витратити», — розповідають місцеві жителі.

Источник: sprotyv.info

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