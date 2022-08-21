«Медова пастка» може повторитись: Москва готує ґрунт для впровадження своїх агентів у ПА ОБСЄ

Після анексії Криму та початку вторгнення на Донбас, Росія, яка активно використовувала ОБСЄ, не залишає спроб впровадити в цю міжнародну організацію свого протеже на керівну посаду, а саме на посаду віце-президента Парламентської асамблеї ОБСЄ з метою подальшого контролю.

Про це пише OBOZREVATEL.

Як повідомляється у розслідуванні, генеральний секретар ОБСЄ Роберто Монтелла лобіює призначення Дар’ї Боярської (37 років) на посаду Росії. Саме з цієї причини 2021 року Монтелла закликав створити секретаріат ПА ОБСЄ у Відні (Австрія).

У лютому 2021 року вона одержала посаду у Віденському офісі зв’язку.

На даний момент немає жодної інформації, що підтверджує зв’язок Монтелли з Кремлем. Але той факт, що він обіймав різні пости в місіях ОБСЄ в Сербії, Боснії та Герцеговині, Косово та Чорногорії, а також одружений з сербкою Іваною, дає підстави говорити про можливі контакти з росіянами на Балканах, які, маючи його психологічний портрет, можуть завербувати або схилити до співробітництва.

Доказом тому може бути використання Дарії Боярської, яка обов’язково пов’язана з російською розвідкою, в оточенні Монтелли.

Дар’я Боярська працювала у Міністерстві закордонних справ РФ та супроводжувала президента Путіна та міністра закордонних справ Лаврова під час їхніх візитів за кордон. Як перекладач вона виступала на переговорах між Путіним і колишнім президентом США Дональдом Трампом. Це суперечить російській практиці, оскільки перекладачів для зустрічей на найвищому рівні спрямовує Департамент лінгвістичного забезпечення МЗС Росії. Таких перекладачів, яких припускаються на зустрічі з англомовними політиками, у департаменті шість.

Проте Дарія Боярська у цьому департаменті не працювала. Деякий час вона була консультантом Бюро з Північної Америки, що також могло бути певним прикриттям її розвідувальної діяльності. Безперечно, її участь в офіційних зустрічах стала підготовкою до оперативної роботи, за прикладом Бутіної та Анни Чапман. Відомо, що Боярська супроводжувала Путіна під час переговорів із Хельдж Лундом, головою Statoil.

Фіона Хілл, екс-радниця колишнього президента США по Росії, припустила, що Путін спеціально вибрав «привабливу брюнетку» як перекладача, щоб відвернути на себе увагу Дональда Трампа на зустрічі в Японії в 2019 році. Такої думки дотримується Стефані Гришем, прес-секретарка екс-президента.

Тому гіпотеза Фіони Хілл про спеціальну місію Боярської під час зустрічі президентів Росії та США виглядає переконливою.

На користь цього припущення говорять і провокаційні фотографії пані Боярської у Instagram. Вона розмістила їх у 2020 році, тобто після того, як The Sun та деякі інші світові ЗМІ активно розкрутили її зовнішність, що знову-таки суперечить логіці держслужбовця, який прагне якнайшвидше покласти край медійному скандалу.

Навряд чи вони проникли в соцмережі держслужбовця, найнятого для роботи на найвищому міжнародному рівні. Швидше за все це навмисна інформаційна операція, спрямована на те, щоб викликати інтерес до конкретної персони і привернути до неї більше уваги з боку чоловіків – об’єктів розвідувальної діяльності. Деякі з цих знімків було зроблено під час фотосесії у Відні, де Боярська вже очолювала Міжнародний секретаріат ПА ОБСЄ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін розповів йому про красу російських повій. Цей факт вказує на те, що Кремль, як і раніше, дотримується тактики «медової пастки» для проведення розвідувальних операцій.

Таким чином, Монтелла, швидше за все, повторить історію графа Галеаццо Чіано, який став жертвою розвідслужб, потрапивши до «медової пастки».

Посада, яку створив Монтелла Боярській, ідеально підходить для розвідувальної місії. Під загальним керівництвом Спеціального представника та Генерального секретаря, голова Віденського офісу ПА ОБСЄ забезпечує оперативну підтримку, співпрацю та координацію з парламентами, урядами та зацікавленими сторонами країн-учасниць СНД. Боярська отримала можливість контролювати представників парламентів та урядів на більшій частині пострадянського простору.

Також вона надає підтримку регіональним спеціальним представникам ПА ОБСЄ зі Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії, у т. ч. відповідним регіональним Координаційним центрам у Міжнародному секретаріаті.

Також вона сприяє підготовці та проведенню офіційних візитів посадових осіб ПА ОБСЄ та підтримує місії зі спостереження за виборами. Для росіян це вкрай важливе завдання, враховуючи їхнє згубне втручання у демократичні вибори, що проводяться на території іноземних держав.

До обов’язків глави Міжнародного Секретаріату у Відні також входить усний та письмовий переклад з російської на англійську мову і навпаки. За потребою вона виступає перекладачем на зустрічах, конференціях, семінарах, а також у рамках спостережних місій на виборах. Це передбачає повне інформаційне забезпечення щодо переговорів з іноземними делегаціями та представниками ОБСЄ.

Таким чином, слід ретельніше вивчити справжні причини просування Боярської лінією ПА ОБСЄ, як і її зв’язки з російською розвідкою.

Джерело: obozrevatel.com

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