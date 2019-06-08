Медведчук и Бойко на очередных "переговорах" в РФ шутили перед оккупантами

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Трансляцию из России показывал телеканал "112 Украина".

Во время встречи Медведчук пожаловался, что после предыдущего их визита в Россию в Украине была "бурная, негативная реакция", но их это не беспокоит, потому что им на это "наплевать".

По его словам, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках - "луч света" для украинцев.

Также кум Путина вспомнил пятого президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко:

"Тогда еще президент Порошенко в политически предсмертных конвульсиях начал излагать суть нашей встречи (предыдущая с премьером РФ Медведевым в Москве, - ред.). Кабмин вообще устроил шоу, где выскакивали из штанов господин генеральный прокурор, возбуждает уголовные дела против нашего прямого перелета с Юрием Бойко в Москву. Запретили любые полеты в Россию, хотя давали разрешения. Возбудили дело против авиационных служб. в рамках уголовного дела СБУ назначила экспертизу всем высказываниям наших переговоров. Это все ерунда".

Напомним, что 22 марта в Москве кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук вместе с кандидатом в президенты Украины от оппозиционной платформы "За життя" Юрием Бойко провел переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

СБУ заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку этой встречи.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»