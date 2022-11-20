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Медведчук навіть з Московії повинен заплатити за свої злодіяння

Медведчук навіть з Московії повинен заплатити за свої злодіяння

Ось модель:

Десь загадково зник з інформаційних радарів золотий вагон Медведчука, знайдений правоохоронцями в одному з його численних маєтків на Київщині. 

Той далекий «родич» золотого унітазу Януковича спав на думку, коли переглядав вірусне відео втечі російських мародерів з Херсону. На одному з них у колоні з важкою технікою та вантажівками їхав на Крим маленький паровозик з причіпним вагоном: на такому, зазвичай, розважають дітей у торговельних центрах, зоопарках. Чому б тепер херсонській малечі не віддати отой медведчуківський вагон, він стане таким собі трофеєм для звільненого міста. 

Справа не лише у вагоні. У Медведчука чимало будинків, замків, резиденцій, в яких варто поселити тих людей, котрі вимушені були тікати з окупованих територій, чиї оселі зруйнували російські окупанти. 

У кума Путіна в Україні залишилося чимало бізнесів, особливо записаних на депутатів ОПЗЖ, великих забудовників та різного штибу авантюристів. За оцінками компетентних джерел, «Медвідь» до війни був щонайменше доларовим мільярдером, і значна частина його капіталів обертається в Україні, під парусом усім відомих людей. Здавалося б, до чого тут парус…

Ми шукаємо грошей на зброю, на соціалку, на відновлення енергетики, на відбудову житла? Та ось вони, варто лише простягнути руку. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/465

Новости портала «Весь Харьков»

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