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Медведев поломал игру Путина с ракетными базами на Кубе и Венесуэле

Медведев поломал игру Путина с ракетными базами на Кубе и Венесуэле

Бывший президент России Дмитрий Медведев, занимающий сейчас должность заместителя главы Совета безопасности, призвал не обсуждать вопрос о возможном открытии на Кубе и в Венесуэле российских военных баз. По его словам, само обсуждение этого вопроса «сразу же создает очень значительную напряженность» в мире, пишет «Радио Свобода».

Медведев прямо не отверг возможность размещения таких баз, однако отметил, что решение об их размещении зависит исключительно от воли соответствующих государств.

«Это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них просто потому, что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами», – сказал Медведев, отметив при этом, что и в Гаване, и в Каракасе власти стремятся «восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период».

Тема возможного открытия баз в Латинской Америке (в частности, в считающихся дружественными России Кубе и Венесуэле, а также Никарагуа) начала обсуждается в прессе в связи с ожиданиями возможного ответа России на отказ США и их союзников от большинства российских требований по так называемым гарантиям безопасности. В последние недели президент России Владимир Путин говорил по телефону с лидерами всех трех стран.

Источник: sprotyv.info

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