Между Болгарии и Северной Македонии ухудшились отношения

Россия заинтересована в разжигании конфликтов на Балканах, в том числе между Болгарией и Северной Македонией. Об этом заявил министр иностранных дел Македонии Буяр Османи.

Отмечается, что в последние месяцы заметно ухудшились отношения между Болгарией и Македонией вокруг ряда исторических споров и гарантий прав нацменьшинств. На уходящей неделе из Македонии даже был отозван болгарский посол.

«Существует заинтересованность третьих сторон в поддержке некогда замороженных конфликтов в этом регионе для того, чтобы иметь возможность легче осуществлять влияние в нашем регионе», – отметил Османи.

Отвечая на вопрос, кто является «третьей стороной» в данном случае, македонский дипломат назвал россию.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11760

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