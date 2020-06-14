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Между Румынией и РФ разгорелся дипломатический скандал из-за «российской угрозы»

Между Румынией и РФ разгорелся дипломатический скандал из-за «российской угрозы»

В МИД Румынии был вызван посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин после того, как Москва раскритиковала документ «Стратегия нацобороны Румынии», где Россия названа угрозой региональной безопасности, сообщает «Укринформ» со ссылкой на Balkan Insight.

«Румыния вызвала «на ковер» российского посла Валерия Кузьмина после того, как Кремль раскритиковал Бухарест за то, что Москву обозначили угрозой для региональной безопасности», — говорится в сообщении.

В румынском МИД назвали такой «сюрприз» от Кремля неоправданным и отметили, что такое поведение Москвы является дестабилизирующим.

Ранее Президент Румынии Йоханнис подписал «Стратегию национальной обороны Румынии 2020-2024», где Россию обозначили агрессивной угрозой региональной безопасности. Документ был передан в парламент для одобрения.

В ответ МИД РФ обвинил Бухарест в «служении интересам третьих сторон», которые ищут конфронтации с Москвой.

Как сообщала группа «ИС», румынские депутаты отказались рассматривать «сепаратистский проект» о венгерской автономии.

Источник: sprotyv.info

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