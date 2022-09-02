Мемні війська

Війна із російською пропагандою вийшла на новий рівень. Тепер офіційне відомство дякує твітерським чувакам за їхню боротьбу, а міністр Резніков на кілька днів змінює фото профіля на мем у вигляді мультяшної собаки.

Про що йдеться

У “Твіттері” з весни діє неофіційна спільнота відома як NAFO (North Atlantic Fellas Organization — Північноатлантична Організація Чуваків). Учасники групи називаються Fellas (Чуваки). Їх можна ідентифікувати за аватаркам у вигляді собак японської породи шиба-іну. Зазвичай Чуваки тролять у коментарях російських дипломатів, які розповсюджують дезінформацію про війну в Україні.

А почалося все з аватарок, які робив художник під псевдонімом Kama. Він створював маленьких чоловічків-собак у спортивному костюмі або армійській формі для тих, хто скидає донати Грузинському легіону у складі ЗСУ. Згодом користувачі об’єдналися у спільноту NAFO, щоб не тільки збирати кошти для України, а й під публікаціями російських пропагандистів займатись шитпостінгом. Якщо знаєте англійську зможете перекласти дослівно, що це означає. Недослівно – публікувати іронічні, провокативні чи безглузді коментарі, щоб зірвати дискусію і отримати максимальну реакцію.

Рух NAFO привернув до себе увагу і здобув популярність у червні після випадку із Міхаілом Ульяновим. Він є російським дипломатом, хоча важко його називати таким після серпневого допису "Ніякої пощади українському населенню!" (потім Ульянов виправдовувався, що його невірно зрозуміли) https://bit.ly/3CKd9Hy

Тож Ульянов активний у “Твіттері”, він публікує багато антиукраїнської маячні і репостить усе, що пишуть офіційні кремлівські джерела. 18 червня Ульянов написав твіт про те, що напад росії на Україну спровокувала війна на Донбасі. У відповідь NAFO-чувак із ніком @LiveFaustDieJung прокоментував: «Ви: „Ми змушені бомбити всіх українських мирних жителів, бо в Україні йшла внутрішня війна і деякі мирні жителі потрапили під обстріли» https://bit.ly/3ADRAps

Ульянов порушив одне із головних правил соцмереж – він вступив у дискусію у коментарі-шитпості і одразу програв. Відповідь Ульянова: «You pronounced this nonsense. Not me.» («Ви сказали цю нісенітницю, не я») одразу стала мемом. Її почали використовувати у відповідь на подальші твіти дипломата та інших російських пропагандистів. А благодійна організація St. Javelin, яка допомагає Україні, випустила футболки із цією фразою.

NAFO дуже активні, їхні коментарі зустрічаються під кожним твітом російських пропагандистів, перетворюючи ці дописи на абсурд. Аватари із мультяшними собаками використали навіть деякі американські військові. Наприклад, Джек Маккейн, пілот гелікоптера і син колишнього сенатора Джона Маккейна, та колишній генерал-майор армії США Патрік Донаг’ю. І от кілька днів тому один із учасників спільноти під ніком @marlowc2324 створив аватарку шиба-іну спеціально для Олексія Резнікова. На ній собака в окулярах та в костюмі, тримає в руках «HIMARS» та щит із гербом Міністерства оборони: https://bit.ly/3q4manj

30 серпня міністр змінив свою аватарку на цього мультяшного собаку і подякував усім членам NAFO за пожертви для України та боротьбу проти дезінформації: https://bit.ly/3TyXctx

Перед тим за запеклу боротьбу з кремлівською пропагандою та тролями дякувало й Міністерство оборони: https://bit.ly/3RpJwzd

Це вже не вперше мемні війська піднімають бойовий дух українців і допомагають у боротьбі із російською пропагандою. Хоча вперше офіційне військове керівництво дякує користувачам соцмереж за шитпостінг.

Ми вирішили пригадати, які ще меми, слова й вислови увійшли в наше повсякденне мовлення останнім часом. І завдяки чому росіянам важко гнути пропагандистську лінію, коли з них відверто глузують.

● Хлопкі vs бавовна

Про «хлопкі» українці почали жартувати після вибухів і пожеж на нафтобазах та складах у Білгородській, Воронезькій та Курській областях рососісії. Але вигадали це слово самі росіяни. Вони так боялись вимовити «вибух», що називали його «хлопком». А один невдалий гугл-переклад перетворив «хлопок» на «бавовну» і понеслось. Це слово настільки увійшло в ужиток, що важко уявити як українці обходилися без нього.

● Блєдіна

Так називають російські ракети, яка летять на територію України. Користувачі соцмереж сперечаються, хто вперше назвав ракетний удар по країні «летить блєдіна» – паблік «Х***вий Харків» чи волонтери зі Львова. Але вірусним слово стало після того, як волонтерка та блогерка Меланія Подоляк побачила дитяче харчування бренду Bledine, а потім почала твітити так під час повітряної тривоги. Блєдіна стала настільки популярною, що їй присвячують ілюстрації, пишуть пісні і навіть внесли до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary https://bit.ly/3B49T8L

● Я в калідорі

Коли летить блєдіна – треба ховатися. Через «правило двох стін» багато українців ховаються у коридорі. Тут і пересиджують тривоги, і ночують. Тому слова «Я в калідорі» під час повітряної тривоги стали тотожні «Я в безпеці».

● Жест доброї волі

У квітні у кремлі виведення російських військ із Київщини назвали «жестом доброї волі». Коли українські військові розгромили російських окупантів на острові Зміїний, міноборони рф знов назвало втечу своїх солдат «жестом доброї волі». На такі «благородні» жести з боку окупанта українці «вибухнули» десятками мемів, висміюючи російську пропаганду, яка викривлює правду і намагається прикрасити власні поразки.

● Рашисти, орки, русня, свинособаки, бруднодупі

Такі прізвиська з’явились у нашому вжитку після 24 лютого (задовго до цього - ред.) і список можна продовжувати. Подібними словами українці намагаються зневажити і дегуманізувати ворога. Деякі журналісти та громадські діячі виступають проти презирливих термінів для позначення російських військових. Не називати росіян «орками» попросили й самі «орки», точніше виконавець ролі Саурона в трилогії "Володар перснів": https://bit.ly/3B3Qh4v

Але негативне ставлення до росіян, як і бажання називати ворога зневажливими словами, зрозуміле. І думаємо, українці вигадають й інші нові слова на позначення нашого ворога.

● Чмоня

Мем «Чмоня» виник у березні 2022 року, коли до мережі потрапило фото із незграбним російським військовим, який потрапив до нас у полон. Відтоді «Чмоня» став героєм відео, які збирають мільйони переглядів. З ним створено кілька десятків фотожаб. Самим словом «чмоня» почали називати недолугих російських військових і одного Медведчука.

● База, фундамент

Як правило, в англомовному твіттері словом “Based” (база) позначають схвалення чиїхось дій чи думок. В україномовних соцмережах це слово отримало своє значення. «База» – це коли людина каже щось антиросійське.

● А чьто случілась?/Как же ета праізашло?

Інколи ще українці додають «Ми з України, можемо чимось допомогти?». Такими фразами наші люди висміюють росіян, які ниють про підвищення цін, чергові санкції, візовий бан та інші страждання, притаманні загадковій рассєйскай душі.

● Да, ето так

Фраза стала популярною у твіттері. Українці тролять нею росіян, які не розуміють, чому весь притомний світ вважає, що русскім бути соромно й що вони повинні нести колективну відповідальність за війну проти України.

● Ну мені нравиця як воно горить, як люди суєтяця, пожарки приїжають

Ця фраза стала мемом ще в 2010 році. Полтавський палій підпалював вхідні двері та тікав. А коли його затримали, пояснив свою поведінку саме такими словами. У 2022 році фраза палія отримала друге народження. Тепер її використовують українці, дивлячись як вибухають російські склади з боєприпасами.

● Лада «Засина» (Лада «Каліна» за убітого сина)

Появу цього мема викликав репортаж на одному із російських пропагандистських каналів. Батьки загиблого в Україні російського танкіста на виплати за його загибель купили «на згадку про нього» нову машину «Лада». Увесь сюжет був побудований на «плюсах» від отримання «гробових», тому наші мемні війська не змогли пройти повз.

● Ваапсчє не хочеца уезжать, тут фсьо так душевна, по-дамашнєму

Після перших вибухів на аеродромі у Новофедорівці з Криму почали тікати росіяни. Відео із жінкою, яка скиглить через від'їзд з Алушти, бо там "як вдома", потрапило до мережі і швидко стало вірусним. Зі звуком з відео українці створили пісні, записують танці. У TikTok під розповідь росіянки користувачі зробили тисячі відео. Такими відео українці нагадують, що Крим – це Україна і радіють, коли росіяни, які підтримали окупацію півострова та війну, відчувають її жахи на собі.

#ПоТойБікВійни

Джерело: facebook.com

Автор: По той бік новин﻿

Новости портала «Весь Харьков»