Мемориальную доску генералу КГБ Шрамко, установленную утром, облили зеленкой

Мемориальную доску Юрию Шрамко, которую сегодня утром вернули на стену дома по улице Свободы, 8 после ее демонтажа активистами облили зеленкой и красной краской.

Об этом сообщил глава общественной организации «Світанок» Валим Поздняков в Фейсбук.

Также об этом написала коордионатор данной общественной организации Милла Денчик, опубликовав соответствующие фото доски, залитой чем-то красным.

Напомним, как сообщалось, мемориальная доска почетному харьковчанину генерал-майору Юрию Шрамко появилась на доме номер восемь по улице Свободы несколько дней назад.

Именно в нем советский деятель проживал с 2001 по 2009 год, а до этого еще во времена СССР 28 лет служил в комитете государственной безопасности, что, собственно, и стало основным его достижением.

Увековечение такой фигуры возмутило часть горожан, ведь оно, по их мнению, идет вопреки закону о декоммунизации.

5 ноября представители «Национальных дружин» демонтировали доску и отвезли в горсовет.

Агентство Телевидения Новости