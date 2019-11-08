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Мемориальную доску генералу КГБ Шрамко, установленную утром, облили зеленкой

Мемориальную доску генералу КГБ Шрамко, установленную утром, облили зеленкой

Мемориальную доску Юрию Шрамко, которую сегодня утром вернули на стену дома по улице Свободы, 8 после ее демонтажа активистами облили зеленкой и красной краской.

Об этом сообщил глава общественной организации «Світанок» Валим Поздняков в Фейсбук.

Также об этом написала коордионатор данной общественной организации Милла Денчик, опубликовав соответствующие фото доски, залитой чем-то красным.

Напомним, как сообщалось, мемориальная доска почетному харьковчанину генерал-майору Юрию Шрамко появилась на доме номер восемь по улице Свободы несколько дней назад.

Именно в нем советский деятель проживал с 2001 по 2009 год, а до этого еще во времена СССР 28 лет служил в комитете государственной безопасности, что, собственно, и стало основным его достижением.

Увековечение такой фигуры возмутило часть горожан, ведь оно, по их мнению, идет вопреки закону о декоммунизации.

5 ноября представители «Национальных дружин» демонтировали доску и отвезли в горсовет.

Агентство Телевидения Новости

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