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Мэр Чугуева советует увезти из города детей

«Таких обстрелов у нас не было с начала войны», - сказала мэр Чугуева Галина Минаева в комментарии «Слобідському краю». Особенно активизировались обстрелы в последние 3 дня.

Ситуация настолько накалилась, что местные жители опять начали выезжать из города.

«Таких обстрелов у нас не было с начала войны. У людей не выдерживают нервы… Это действительно ужас, все что сейчас происходит здесь. Решение об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Но если у кого-то есть возможность побыть в тихом и безопасном месте, особенно с детьми – я бы поехала, на их месте. Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я настойчиво прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это», - сказала Минаева.

Источник: https://t.me/vekha/42272

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