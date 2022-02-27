Мэр Купянска и полиция не сотрудничает с оккупантами - официальное заявление

В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области и облгосадминистрации.

"Полиция области, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24/7, не зафиксировано ни одного факта измены присяге сотрудниками полиции. Наши полицейские принимают участие в освобождении Купянска от российских захватчиков. Еще раз обращаемся к солдатам РФ – сложите оружие, сдайтесь. Только в этом случае мы гарантируем вам жизнь", - говорится в сообщении.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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