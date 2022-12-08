Мер Львова Садовий передав Папі Римському хрест із уламком російської крилатої ракети, який дістали з тіла маленької дівчинки

Може, це допоможе Понтифіку краще зрозуміти сутність російської агресії.

UPD. Франциск Перший у своїй промові вперше порівняв війну РФ проти України з «операцією Рейнгард», знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни.

- «Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів людей, переважно єврейського походження. Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні».

Путін=Гітлер, іншими словами

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22262

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