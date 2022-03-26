Мер Славутича заявив, що місто окуповане

Сьогодні ввечері міський голова Славутича, що у Київській області, Юрій Фомічев заявив, що місто окуповане російськими військами. Про це повідомляє hromadske.ua.

«Так, Славутич відсьогодні в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здатися без бою. Але наші військові ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли інакше: вони військові, для цього і працюють. Єдина умова, яка була, – ми воюємо за місто. На блокпостах, на відході до міста, стримуємо ворога усіма силами та засобами. Наші сили були абсолютно нерівні», – сказав Фомічев.

Він заявив, що коли ворог підійшов до міста та почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення не прикриватися мирними жителями.

«Сьогодні місто окуповане, але ми заявили свою позицію: все місто вийшло на вулиці з прапорами, з гаслами, що Славутич ㅡ це Україна. Сьогодні Славутич залишається українським містом: під українськими прапорами, з українською владою, Конституцією, своїм кодексом етики. Багато чого на площі ми сьогодні проговорили, багато що зробити треба буде далі», – сказав він.

Фомічев заявив, що тепер місто «має навчитися жити у стані окупації». Він додав, що вже місяць Славутич не отримує регулярного постачання продуктів, але зараз продовжиться видавання гуманітарної допомоги.

Також міський голова заявив, що містяни можуть переміщуватися до найближчих населених пунктів без зброї. Зараз тривають переговори щодо зелених коридорів «евакуації людей».

Комендантську годину у Славутичі контролюють окупанти – вона триває з 19:00 до 7:00. Окрім того, окупаційні війська працюють у місті щодо обстеження будівель на наявність зброї.

«Зберігайте спокій, не панікуйте. Вони перевірять все, що хочуть, і завершать. Це може зайняти сьогоднішній день, а можливо і завтра. Щойно буде завершена перевірка всіх об’єктів, вони вийдуть за межі міста. Залишаться блокпости, але це все. Далі ми будемо жити своїм життям», – сказав Фомічев.

За словами мера, у місті підтвердили три смерті, не всіх людей упізнали.

Агентство Телевидения Новости