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Mercedes на пешеходном мосту в Киеве: водителя ранее лишали права управлять авто за вождение в пьяном виде

Mercedes на пешеходном мосту в Киеве: водителя ранее лишали права управлять авто за вождение в пьяном виде

Вероятный водитель Mercedez, который в понедельник, 17 июня, заехал на пешеходный мост в Киеве, где треснули стеклянные вставки, ранее лишался права управлять авто за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Также сообщается, что он несколько раз руководил авто без права на это.

"Во время проверки материалов инспекторы также установили, что вероятного водителя суд ранее лишал права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и есть несколько постановлений по поводу управления автомобилем, будучи лишенным такого права", - говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что вероятный водитель избегает общения с полицейскими. Ему письмом направили приглашение в управление полиции.

Сейчас патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня.

Источник: espreso.tv

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Темы: дтп, киев

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